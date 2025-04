Super Smash Bros Crusade \Reseña

Bienvenidos amigos de Gamehag en este articulo hablare sobre Super Smash Bros Crusade un fangame de Super Smash Bros hecho en GameMaker, este tipo de juegos se consideraría genero Crossover, tal vez conozcan este juego o tal vez no, pues en este articulo hablare de varios puntos importantes como la Jugabilidad, Gráficos, y también las características importantes de este grandioso juego.

Solo: En esta modalidad jugamos, tenemos que pasar varios retos hasta llegar al "Master Hand" osea mano maestra.

Multijugador online: El modo multijugador cociste en jugar con jugadores de todo el mundo, pero en este juego no es así solo se limita a jugar con jugadores en el mismo router, para poder jugar con alguien lejos de ti, tendrás que utilizar programas externos como Hamachi, y la verdad que son muy molestos, para mi es bastante limitado este multijugador, no lo recomiendo.

Multijugador local:En este modo multijugador varios jugadores en la misma pc pueden jugar, aunque necesitaras controles, aunque pueden jugar en el mismo teclado es incomodo y el teclado funciona mal cuando presionan muchas teclas al mismo tiempo, la verdad que usando el mismo teclado no lo recomiendo para nada, pero si tienen controles les recomiendo que jueguen, si van a jugar en el mismo teclado recomiendo que solo jueguen dos jugadores, porque si juegan muchos se colapsa el sistema del teclado.

Este juego se caracteriza por implementar nuevos personajes.

También tiene características de juegos que no están asociados a Nintendo, por ejemplo: Crash y Naruto.

El rendimiento de este juego es muy bueno comparado con el de Super Smash Flash 2, el juego en si corre en cualquier pc lo recomiendo.

La jugabilidad de este juego es muy variada porque posee muchos personajes incluso posee algunos que no son oficiales de nintendo ejemplo: Crash Bandicoot. Cada personaje tiene sus movimiento y habilidades, elegimos cualquier personaje que tengamos a disposición y ponemos el escenario que queramos, tenemos muchas modalidades entre ellas están:Los gráficos de este juego no son su fuerte, porque a diferencia de otro(s) fangames este no crea sus propios gráficos, la mayoría de gráficos de este juego son extraídos de otros juegos lo cual lo hace un poco soso y cutre, Super Smash Flash 2 (Otro fangame) es mejor que este en este aspecto(Gráficos) recomiendo Super Smash Flash 2 si buscas gráficos buenos, aunque este juego tiene lo suyo, este juego tiene mucha mas variedad porque no tardan en crear los gráficos solo reutilizan y ya.Es un juego muy bueno para pasar el rato con amigos o con la familia, es muy bueno para pc's de gama baja, es muy variado tiene una gran cantidad de personajes y escenarios, y tiene una buena jugabilidad, yo recomiendo este juego, advierto que yo no recomiendo nada que no haya probado, si no he probado tal juego lo pruebo y después hago el articulo.