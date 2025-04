Fyber una estafa?

parzival131

Sacaron el progreso de Army Men Strike, y yo tengo el cuartel nivel 25 solo uno más necesitaba para el nivel 26 y me han borrado todos los datos. Revise a partir de un amigo que llego al 26 y no recibio los premios. Por otra parte como siempre, gamehag no puede hacer nada ya que no forma parte de estas ofertas y fyber que me parecia la mas confiable resulto ser otra estafa más.