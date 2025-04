¿Que tan efectivo es invitar gente?

Ikkimura

Bueno, cada vez que alguno de los usuarios que has envitado se haya registrado en Gamehag usando tu url única y después consiga 1000 gemas completando tareas, viendo videos... tú conseguirás 200 gemas.

Es una buena forma de conseguir gemas si consigues que amigos, compañeros, familiares... se unan a la comunidad, si no lo hacen o abandonan Gamehag antes de llegar a las 1000 gemas no consigues nada :/



Yo he visto a usuarios, por ejemplo, youtubers con bastantes seguidores, que han conseguido bastantes gemas de esta forma, pero no es fácil.