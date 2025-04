Army Men Strike ?

Como verifico que mi progreso esta sincronizado con gamehag correctamente? Por que es muy difícil llegar al nivel del cuartel 26 y si llego y no me lo toma me pego un tiro !

parzival131

exactamente me paso algo similar. Fyber tiene un progreso, yo tengo actualmente el cuartel al nivel 25... Y ahora me encuentro con que mi progreso fue borrado. Lo mismo le sucedio a un amigo. Ahora me estoy quejando por cielo y por mar pero ni me escuchan