¿Por qué GameHag es una aplicación abusvia?

REDJOKER9526 En mi opinión conseguir las gemas es practicamente imposible, no a todos nos cuentan los logros, los minijuegos son una estafa, usar los codigos requiere de gemas previas y para rematar, los servidores de otros países (como EEUU) ganan 50 veces mas gemas que los demás.

LM21 Pues yo no la veo asi, ya que esta es la uncia pagina buena y fiable y rapida para conseguir los premios que siempre desee, claro aplicando un esfuerzo grande lo consegui en cuanto a las ofertas pues si tienes razon son muy pocas para latinoamerica y pues hay que busca otra manera de ganar gemas.

Melonchan Pues en mi caso:



>Consigo "esas gemas imposibles" sin ser de los países que más generan.

>Sin ser de USA he realizado tareas y ofertas.

>Con las mismas limitaciones de gemas para códigos, he logrado usarlos.



Aún con todos esos límites de los que usted se está quejando, he logrado ganarme tarjetas de saldo para steam, para Kinguin, juegos caros de Steam, Origin, Uplay.



Ha de ser porque no pierdo tiempo en quejarme, y me pongo a obtener gemas (y no me interesa lo que le paguen a otros países). Aquí todo es difícil y cuesta trabajo, también hay premios con bloqueo de región... pero siempre recuerdo que aquí no te obligan a pagar dinero real por obtener premios, como en otras páginas.



IIICabazorroIII Se comprende que se debe hacer un esfuerzo incluso yo he conseguido gemas como para comprar varias cosas aun así hay ciertos países que la tienen mas difícil que otros



Y a los de Venezuela se la complican mucho mas que a cualquiera y lo digo con propiedad, es tanto así que si yo deseo comprar por paypal gemas como para completar para algo, por medio de la web, solo la compra de 600 gemas es un total de la moneda donde vivo de "1.242.438,21" oye relajen el papo..! yo si acaso gano en mi trabajo 50.000 lo que vendrá siendo 2 dolares al mes ¿eso quiere decir que tendrá que reunir mas de 2 años para 600 gemas por el método de pago paypal ? (solo para completar una cifra y comprar lo que quiero)



Y el que sea de Venezuela y quiere confirmar puede ir a la sección ("conseguir mas/comprar mas/compra mas gemas del alma")



ese precio es absurdo, para alguien de Venezuela, para el de México la compra de esas 600 gemas, encuestas y mas elementos para reunir gemas la tienen no tan complicada, no justificare al chico que inicio el hilo pero tampoco estoy de-acuerdo con lo que dice melochan (me disculpo si mi comentario es ofensivo en dado caso)



yo igual he conseguido para comprarme mis steam wallet, "varias", aun asi a mi me toca hacer artículos y casi ya no estoy haciendo tantos (por lo general algunos los rechazan aun que le dedique y otros muy pocos si son aprobados) cosa que molesta, pero siempre aprendo de concejos que me da ikkimura y suelen funcionar en su mayoría y le doy las gracias



aun asi vuelvo y repito hay paises que la tienen mas dificil que otros, asi que hay que evaluar bien lo que se dice

albert_garxia_gaona deberias de investigar mas como conseguir gemas, no hay de otra que seguir jugando para conseguir

SiouxWolf La cosa definitivamente está dificil

eleazar459 para mi no lo es las gemas yo las intercambio por robux que son baratos 8 gemas por un robux baratito verdad y estas muy equivocado amigo gamehag es una pagina unica

AhriStarGuardian Gamehag es una buena pagina , pero nadie puede negar que otros paises la tienen mas facil ya que como su moneda es el dolar les pagan mas gemas por articulos y misiones de juegos , osea si tu tienes que hacer 40 articulos para ganarte la tarjeta de 50 usd y comprar algo por amazon o ebay o un juego original , los panameños solo tienen que hacer como 15 articulos , y se ganan sus 50 usd mucho mas facil con menos tiempo y esfuerzo eso es lo injusto , no tengo nada en contra los panameños solo los puse como ejemplo , y esta injusticia no se puede negar , pero hay que agradecer de que almenos esta pagina no miente y es segura .

theawakening Se que suena dificil y complicado a la vez con todas las paginas que prometen cosas gratuitas. Gamehag deja bien en claro que hay que esforzarse mas de lo normal para poder conseguir algo bueno. Yo por mi parte, gracias a que he estado escribiendo articulos, he conseguido un total de 20 euros para Steam. Si los usuarios entienden esto es muy posible que desierten de usar el sitio y no regresar.



