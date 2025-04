Los surveys

Les puedo volver a responder que, en la mayoria de los casos, las encuestas son dificiles de completar y una perdida de tiempo en algunas. Me di cuenta de que estaba a la mitad de una y se cancela porque mi informacion que ponia no era suficiente para la encuesta, entre otros.

LM21

Yo cada vez que lo intento no puedo la verdad. Ya no gastaré tiempo en las encuestas no sirven de nada a lo mejor a algunos si las hacen y les dan gemas pero a mi no.