Tengo poco tiempo en la comunidad, he estado emitiendo mi voto en la evaluación de los artículos y aun no he recibido ninguna recompensa,¡ ¿ podría alguien comentarme como funciona?

jvllyan1

la razon por la cual no recibes ninguna gema por votar en articulos es evidentemente porque lo estas haciendo mal, te recomiendo primero que todo que leas el articulo y veas el perfil de quien lo escribe, de esa manera te sera mas facil saber si es de alguien que ya ha echo varios articulos, por lo que hay una alta posibilidad de que el articulo que estas leyendo no sea spam o plagio, y en cuanto al plagio y spam la mejor forma de saberlo es copiando una parte del articulo en google y ver que resultado arroja el buscardor, si es plagio inmediatamente saltara el sitio de donde han echo el plagio; ya sabiendo si el articuloes plagio o no, entras a decir si o no, y si no es plagio pues queda a tu consideracion, segun el contenido del articulo si lo apruebas o no.