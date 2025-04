En Zona App me dice que realize otras tareas antes de seguir ganando Gemas

AnuelAA1209M Hola, quisiera saber si hay otra forma de solucionar eso sin tener que completar una oferta, porque ya he hecho todas las que tengo y no puedo hacer mas porque no actualizan las apps y no me ponen ofertas nuevas

LM21 Pues si ya completastes la Oferta y sigues bloqueado contacta a Misty para que te solucionen la Zona App, puesto a que varios les ha pasado que aun asi completan la oferta pero no se la desbloquean lo cual es extraño. Con cualquier otra oferta la puedes desbloquear incluso con la evaluación de Articulos , con lo que no la puedes desbloquear es con los Minijuegos.

theawakening No es solo completar una oferta, sino es realizar cualquier otra tarea en el sitio para ganar gemas y volver a desbloquear la zona app. Articulos, tareas del muro o de juegos oficiales, etc.

rotvyk Es bueno saberlo yo creia que se desbloqueaban solo con las tareas del muro que precisamente es lo que menos me gusta

REDJOKER9526 He escuchado que en EEUU ganan mas gemas que en otras partes del mundo



Jirzine en EEUU que ganan mas gemas supongo porque te salen mas ofertas o porque te deja hacerlas xd

Jirzine una pregunta despues de que se desbloquea como cuantas gemas se toma en decir que tengo que realizar otras tareas para seguir ganando gemas hay??





_Atsuki_ puedes incluso solo jugar un dia los juegos que dan algo de 500 gemas en un dia. el problema es que siempre vuelven a poner los mismos y ya no puedescompletarlas... para las tareas de los juegos siempre estaban solo 4 y ahora que ponen una mas rechazan a la primera igual que en las otras... antes reclamabas y al menos ya aceptaban la tarea pero ahora insisten en que debio llegar correo de confirmacion de cuenta y lo unico que llega es un correo para descargar el juego. tal vez el error fue registrar desde la app pero como no tengo capturas del correo prefiero seguir esperando mas ofertas para desbloquear los videos. los articulos cortos los paran rechazando y la verdad con que den 20 o 30 gemas por cada uno bastaria pero parece que no van a poner esa alternativa. en la evaluacion apenas de dan 15 y tienes que matarte leyendo mas de medio dia, mismo tiempo que tardas en completar ofertas de 500 gemas.



fran31 yo tambien tengo bloqueado zona app y un amigo tiene casi todas las tareas ecaas y tiene bloqueado zona app no puede hacer tareas pq ya las realizo

SpartanCanseco Con la evaluación de Articulos creo

jorgeenriqueto1994 tienes que hacer alguna tarea del muro como algun juego o algo facil, sino puedes evaluar detenidamente algo articulo para que se valla el aviso

RMN_Fearless A mi me paso lo mismo hace un tiempo, y realice un artículo y se volvio a desbloquear, te recomiendo que hagas eso, y no hagas plagio ni nada de eso, si no tambien te llevaras un ban

M1GU3L_4NG3L Alguien sabe si con el inicio diario, el de cada semana o las gemas que te salen del cofre diario tambien se te desbloquea?, por que tengo el mismo problema y pues obviamente eso es un problema