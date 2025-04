A mi me paso, algo parecido, quería hacer un artículo de un juego, en total pero era demasiado largo que lo dividíre en 6 artículos (lo que significa más gemas), hasta la fecha sólo he hecho 4 y fueron los 4 aceptados ;), es cuestión de ingeniarte las con lo que tienes, ahora los 2 artículos que me faltan que seguramente los haré pronto

a yo algunas veces trato de hacer un articulo pero por alguna razon no me lo aceptan

Este tema lo hablo cabazorro en otro hilo (creo que se llama asi el men), yo fui uno que les repondi en ese hilo asi que te dire lo que pienso de ello. Personalmente puede que sea algo molesto esa restriccion para algunos redactores de articulos, sin embargo los articulos largos pueden ser algo aburridos de leer dependiendo el tema, por ejemplo si me hablas de csgo y me especificas todas sus armas estidisticas, etc. puede sobrepasar esas 11.000 caracteres pero sin duda me aburrira como a la mayoria de usuarios, la idea no es que sea largo el articulo sino que este bien realizado y que el lector lo disfrute leyendo sin aburrise en ningun momento del articulo. En fin no estoy en contra con los que les gusta hacer articulos largos porque yo tengo unos cuantos, pero sinceramente puede ser algo aburridos de leer.