¿Se puede crear un articulo con continuacion debido al tamoño?

NessKs

Buen dia comunidad, estoy realizando un articulo como guia, pero es algo largo, y Gamehag solo permite 11.000 caracteres de maximo, y llevo hasta la cuenta llevo casi 30.000 , es posible, permitido o bien visto realizar esta guia en al menos 2 o 3 partes como por ejemplo "Guia de juego 1", "Guia de juego2"; y así, realmente no estoy seguro, y no querria que me lo tacharan de spam o parecido.