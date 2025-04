Hace 2 dias estaba en nv2 a 89% y desde hay comento los 5 articulos diarios para subier de nivel pero no meda nada de experiencia y hoy mi porcentaje bajo a 87%, alguien me podria decir que paso o que tengo que hacer para q me de la experiecia al comentar

Dan9006 Espero su ayuda CatWhiteBasic Talvez usaste spam y los moderadores lo bloquearon, por eso se quita esa experiencia y respecto a que no te da experiencia talvez te silenciaron por spam, contacta a un moderador. Ikkimura Es algo que ya se ha explicado muchas veces.

Cuando tus mensajes son calificados como spam y son borrados pierdes parte de tu experiencia, haciéndose mucho más complicado y lento subir de nivel.



Un ejemplo: hilos tipo '¿qué opinan del tema que sea? Opinen'. Esos los califico como spam porque no aportan nada, es decir, ni siquiera das tu opinión así que se ve que son simplemente una excusa para conseguir experiencia.

Otro ejemplo: poner en todos los artículos algo tipo 'que buen artículo', 'buen juego' o algo similar también lo suelo marcar como spam.