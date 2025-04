Tengo unas dudas con respecto a los minijuegos, primero que nada cuantas gemas dan por cumplir con la meta que ellos te ponen y segundo si yo muero los puntos se acumulan o tengo que llegar a la meta establecida en la misma partida para ganar dichas gemas. Espero que alguien me pueda aclarar esas dos.

Newt_Scamander

en el mismo juego te dicen lo que tienes que hacer osea la meta que mencionaste y pues no es acumulativo todo es en esa misma partia y repitiendo lo que dice en un comienzo , el mismo juego te indica que deves hacer y cuantas gemas te daran que si no me equivoco siempre es 1 gema por partida claro que si tienes la Runa Hagl se dublica a 2 gemas por partida durante 24hrs.