Sorteo de juegos. :)

SORTEO

Bienvenidos amigos a este hilo, antes de hablar sobre este sorteo que estoy haciendo debo aclarar que pedí permiso a un moderador antes de crearlo, me ha dicho que no hay problema así que espero comprendan y no se tomen el Hilo como spam, aunque creo que algunos se lo tomaran así, en fin no suelo crear este tipo de hilos pero me gustaría que la comunidad se ganara algunos de los 3 juegos que estoy sorteando. ☺ :space_invader:Mis panas en mi canal de youtube estoy Sorteando 3 juegos de steam y me gustaría que participaran,claro si les interesa los juegos, en fin dejo el enlace para que participen los que quieran. :) :video_game::gift:

Sorte mas noticias (Participen)