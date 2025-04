¿Los minijuegos son innecesarios?

ElMachinaitor He visto que cada vez que entro en un minijuego solo me da una gema una solita cuando una tarjeta visa de 5$ vale 2990 o aprox. Entonces veo eso y me es una desilusión

21albertoff Hola ElMachinaitor, los minijuegos no son innecesarios, son una alternativa y complemento para ganar gemas de forma lenta pero entretenida. Un saludo

inmortal1234 Creo que son irrelevates, pues existen maneras mas entretenidas y mas importante aun, mas RAPIDAS de obtener las gemas.

Ikkimura La idea de los minijuegos es usarlos como un entretenimiento mientras estás en el baño, esperando que se termine de hacer la comida, etc y de paso ganar alguna gema, no están pensados para que lo uses como fuente principal de gemas (si haces cáculos de lo que necesitaría jugar sólo para conseguir esa tarjeta...).

jeparut ýo soy mas de hacer las misiones de war thunder porque son muy faciles pero lo que no onsigo es subir de nivel

EIJIKatsou te recomiendo hacer tambien encuestas y hacer otras cosa como juegos

theawakening No te recomendaria los minijuegos ya que no son muy lucrativos y te llevaria mucho tiempo juntar el maximo diario de gemas. Aun asi no digo que no debas probarlos.

Stick_526 No te recomendaria los minijuegos ya que no son muy lucrativos y te llevaria mucho tiempo juntar el maximo diario de gemas. Aun asi no digo que no debas probarlos.12 121

andy_subero No son innecesario los minijuegos pueden ayudarte a completar algunas gemas para un premio, por ejemplo a la tarjeta visa en el caso que te falte 10 o mas gemas puede ayudarte este metodo opcional para conseguir gemas y completar para el premio. ;)

unsoldado Si te sirven, pero es medio trabajoso obtener las gemas, depende de tus prioridades.

rotvyk Valer valen son mas lentos que otras cosas pero todo suma. Ademas al menos te entretienes. Lo que esta claro es que no van a regalar las gemas por la cara

Matterson231 Son lentas de conseguir pero entretenido

CatWhiteBasic Como dicen antes los minijuegos te pueden ayudar a conseguir cierto nivel de gemas que necesites para tu juego, pero sinceramente prefiero la zona app, pero si no tienes esa posibilidad los minijuegos pueden ser siempre tu segunda opcion.

caplayer11 son muy lentos para dar gemas del alma pero son un poco entretenidos

Emunator Estan plagados a mas no poder de anuncios, que los bajen porfa





Unius_ En mi opinion son la peor forma de ganar gemas despues de las las encuestas juegos llenos de publicidad aburridos y pagan poco

Mariotico Yo consegui los 60 puntos en snake y no me dieron ni una gema

rjpsroro He conseguido la puntuacion en los minijuegos (ninja y snake) y no me dieron la gema de premio

Darettes alguien me dice por qué siempre que hago encuestas no me dan ni una gema? solo me pasa a otra encuesta

SNK_HyperWolf valen pito los minijuegos de caca ya que no dan nada y piden muchisimos puntos o xp





Narber @Darettes debes calificar para la encuesta, siempre hacen unas preguntas para clasificar a los participantes y muchas veces uno descalifica ahí. Si por el contrario crees que terminaste la encuesta, existen dos posibilidades: respondiste algo incoherente/ que te descalifica o en verdad no te pagaron.

Por otro lado los juegos actualmente no están dando las gemas que deberían al conseguir el puntaje, es más rentable ver anuncios.

unsoldado Todo sigue un sistema, al principio yo tambien me confundia, pero si realmente te interesa ganar gemas vas a acostumbrarte sin problemas.

@Stickman119 He visto que cada vez que entro en un minijuego solo me da una gema

jorgeenriqueto1994 Tienen recompensa minima o baja pero talvez para pasar el rato o seguir ganado en zona app por ejemplo