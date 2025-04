¿Como saber si mi articulo a sido aceptado?

LauC23 ¿Me tienen que llegar gemas o una notificación? He subido dos articulos y en la pagina de gamehag no me marca que se esten revisando, que ha sido rechazado o aceptado y no los he visto en los foros o en la sección de articulos

LM21 Si no te marca el relojito de que esta siendo verificado significa que fue aceptado por los Usuarios y ahora pasa a la verificacion del Moderador que el lo leera y vera si es buen articulo y te lo aceptan y te dan las gemas , por lo general tardan 2 dias o 3 en verificartelo.

LauC23 Gracias por la respuesta.

inmortal1234 t saldra las gemas y la notificacion, asi sabras si aceptaron o no.

xXWorben546Xx Una duda, el moderador elige la cantidad de gemas que te dan por el artículo o no?

Ikkimura No, nosotros no sabemos la cantidad de gemas que va a recibir el usuario.



Gamehag calcula y manda automaticamente las gemas basándose es las valoraciones de los usuarios y de los moderadores. Lo que no sabemos es que factores tienen más valor y cuales menos (de eso se encarga un algoritmo) así que nos es imposible saber las gemas que se recibirán.

NessKs Supongo que se basaría, en la cantidad de caracteres, y posiblemente de las imagenes y enlases de Youtube, junto a la valoracion y comenarios que tengan antes de ser aceptado. Digo, parece lo mas logico xd

JesusDavidXD la mmisma pagina te avisa si tu articlo a sido aceptado por la comunidad o no eso depende a si tu articulo esta bien zukulento

andy_subero No amigo la cantidad de gemas se vasa en la valoracion de los usuarios no del contenido, por eso es algo imposible recibir 1000 gemas porque hay muchos usuarios que votan por votar. Esto me lo dijo un admin todo depende como valoren tu articulos los usuarios.

riivero si pasan 7 dias y no te dan gemas o no te llega nada habla con misty

kathiriela714 Yo acabo de enviar un artículo espero que les agrade mucho, es sobre como ser YouTubers, con unos sencillos pasos, pero eso se verá si logran votar con buenas reseñas a mi contenido

duxtox_sosa solo tienes que esperar, yo hice algunos y hay que fijarse en la fecha en la que salieron los ultimos articulos y dependiendo de cuando los enviaste es cuanto va a tardar

mamino2020 eh realizado 3 articulos, 2 de ellos aparecen con "X" en la parte inferior diciendo que a sido rechazado y otro por posible spam, pero el 3ro que realice no aparece nada y no se si lo aceptaron o no o que tiempo debo esperar para ver si el articulo fue subido?

mamino2020 pensaba que los articulos los subian directos al saber la aprovacion de las personas, deberian de eleguir personas capaces de poder decir si o no aun articulo porque hay personas que ni los leen y no aportan nada solo le dan spam o no los aprueban