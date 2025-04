"Tu articulo ha sido rechazado por los moderadores"

KioTy378 Escribí un articulo, paso un día y me soltó eso, leí los comentarios con la aplicación y no había nada malo por parte de los que respondieron ,¿Alguna sugerencia?

Ikkimura La verdad es que no te puedo responder si no me dices que artículo era porque una vez que lo hemos valorado no podemos volver a verlo si ha sido rechazado.

Dime el título para ver si es uno de los que he moderado yo o si ha sido 21albertoff y tal vez pueda decirte el motivo por el que se rechazó (igualmente creo que en las notificaciones ya debería salir el motivo).

LM21 Eso fue que un moderador te lo rechazó por algun motivo, pero preguntale al de arriba Ikkimura tambien es moderador y revisa articulos, a mi nunca me ha pasado lo que si me sucede siempre es que mis articulos no van nisiquiera a la evaluación de los usuarios y de una me lo toman como Spam :disappointed:

KioTy378 Se llamaba "Getting Over It, un juego que juega contigo"

inmortal1234 en muchas ocaciones los "moderadors no hacen correctamnente la labor de dedicarle el tiempo d leer el articulo y aceptan y rechazan articulos a diestra y siniestra.

andy_subero @inmortal1234 Estas completamente equivocado, tu crees que gamehag le da estos encargos a las personas o usuarios que no les gusta leer o no hacer las cosas bien? si piensas asi amigo estas completamente equivocado. Honestamente amigo no es por defender a los moderadores pero ellos hacen su trabajo correctamente como se debe, tanto ayudando a los usuarios del foro y en los articulos, lo han demostrado durante todos estos meses, aunque si se pueden equivocar pocas veces como toda persona nadie es perfecto pana, asi que te aclaro piensa antes de escribir eso si no conoces bien a los moderadores, lo dices asi como asi por ser nuevo en la pagina, mejor dedicate a conocerla mejor y asi aportar algo mejor a la comunidad. En fin estos rechazos siempre tienen una razon y una solucion, no son rechazados porque si o porque no le leyeron, obviamente los moderadores leen los articulos en su labor obligatoriamente.

unsoldado Tienes que verificarlo con un moderador ellos tienen mucha experiencia y probablemente se te pasaron algunas cosillas pequeñas y si te comentan el por que del rechazo, tambien te sirve para mejorar tu esquema de los proximos articulos.

Ikkimura Estoy intentando acordarme del artículo pero la verdad es que no lo recuerdo, no sé si es que lo moderó 21albertoff o que mi mala memoria me la está jugando (piensa que leemos entre 10 y 20 artículos al día así que a veces es complicado acordarse de cada uno de ellos).

Si tan seguro estás de que no incumple ninguna norma... y ya sabes a que me refiero (que no sea copiado o una simple traducción de otra web), mándalo de nuevo. Eso sí, asegúrate de que tiene su imagen de portada puesto que es la razón por la que se rechazan muchos de los artículos válidos.



En las notificaciones debe salirte el motivo por el que fue rechazado (plagio, campos sin rellenar...), míralo para tener algo más de información.





EDITADO: ya veo que lo volviste a enviar, lo miraré con más detenimiento a ver si veo el motivo por el que fue rechazado en su momento.

Ikkimura @inmortal1234 Muchos usuarios sí que valoran los artículos sin leerlos pero los moderadores no sólo los leemos sino que intentamos verificar que el artículo cumple con las normas, lo que en muchas ocasiones nos lleva a desperdiciar un montón de tiempo por las mismas gemas que gana un usuario normal por marcar 6 manitas en apenas 10 segundos.