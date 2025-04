Las mejores cajas para obtener skins de cs:go

Aquí te dejo las mejores opciones para abrir cajas de csgo cajas o paginas aparte



¿Skinclub la mejor pagina para abrir cajas?

si no lees este articulo aquí te dejo rápidamente un a razón por la que no abrir cajas en csgo.





Las llaves cuestan 2€ y algo, no recuerdo el pico, pero más de 2€ seguro, y no, si no es que te sobra el dinero para abrir unas 20 cajas, no te sale rentable, te puede tocar tanto armas de 60€, 100€ o incluso cuchillos que llegan a los 300€ como igual que te puede tocar (estas con más probabilidad) armas que no llegan ni a 50 céntimos, así que por mi parte te diría que no sale rentable, ya que va a suerte, y lo más seguro es que no recuperes ni la mitad de los más de 2€ que te gastas en una llave

Bueno lo mas recomendables no es abrir cajas en cs:go sino en paginas alternas porque hay una muy alta probabilidad que tengas profit es decir ganancias las cajas de cs:go no son tan buenas debido a su alto costo y las skins malas que dan por eso recomiendo abrir en otras paginas.Yo realmente creo que las cajas de cs:go no son buenas por estas razones:





más de 2€ que te gastas en una llave.



Es muy difícil que te toque algo que no sea azul es lógico ellos no van a querer perder dinero mientras que las paginas aparte tienes una roja de seguro cuchillos es algo increíble algo que cs:go debería hacer aumentar sus probabilidades de roja en las cajas y no solo eso sino meter mas skins eso haría que muchísimas personas regresen a jugarlo pero obviamente las skins deben ser molonas es decir buenas

Yo en mi opinión recomiendo skin club y mas con la nueva opción de mejorar las skins ,una recomendación mía seria que no vendan con lo que saquen profit porque si lo hacen saldrán perdiendo asi que si ganan quédense con su skinOtra recomendación que les puedo dar es que no se la jueguen en la mejora de armas vayan a lo seguro.Aquí les dejo otras paginas que pueden visitar+skinclub+cs money esta pagina es para que con las skins que no les gusten saquen una mejor 100 % seguro si perder dinero+hellcaseEn algunas paginas se puede apostar eso es mas de suerte pero ustedes deciden si lo hacen o nootra cosa en la pagina de skin hub le dan algunos centavos gratis a diario y mas dinero por completar una variedad de tareas esa pagina para mi es una de las 3 mejores de todasEn todo caso muchas de estas paginas de estas tienen un simulador de cajas si no tienes dinero puedes divertirte abriendo esas cajas y ver que te pudo salir tal vez te lleves una gran sorpresa y te animes a abrir cajas pero ojo de la manera adecuada y de la que mas recomiendo lo digo por que lo eh experimentado y así vas perdiendo no solo la ilusión de abrir cajas si no del juego tu mente te va diciendo que es solo una sucia estafa y crees que caíste en una mentira como ella te hizo caer pero no es asíY si esas paginas no les convencen pueden ver otras antiguas de algunos youtubers con alto prestigio en abrir cajas de cs:go como por ejemplo: poker, calabuth, black entre otros deja en los comentarios si esto te sirvió o no también deja que mas le pude agregar para que quede mejorespero que te sirva :)ojo no es que los youtubers usan cuentas chetas sino que abren mas cajas que nosotros las perdidas no las muestran en sus videos