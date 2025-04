TOP 6 BATTLE ROYALES

hola amigos aca estare hablando de 6 battles royale pros descarguenlos si quieren los recomiendo

Hola compadres de gamehag hoy les hablare de Top 6 battle royale según a mi me gustan osea según mi opiniónempecemos: pueden descargar esto por Playstore en Android/App store en !Os/si no lo pueden descargar en Android por Playstore usen Apkpure si les gustan estos juegos tipo Battle Royale díganlo en los comentarios apoyen me para subir este articulo6-Rules of survival para mi no es que sea un mal battle royale en si pero es que pesa mucho yo considero que es buen battle roya si quieren vayan y juegenlo pero si pesa mucho espacio,PD:casi todos los battle royale pesan mucho asi que si quieren descargenlo.Para android/!Os5-Creactive Destruction sin duda es una copia de fortnite pero les ha salido bien aunque pesa yo lo jugaría pero sin duda si tu dispositivo no puede correr fortnite quizás este juego te lo recomiendo. esta para pc y android/!OS la verdad me falta probarlo pero no me dan ganas no me llama la atención4-Apex Legends sin duda un buen battle royale y nuevo que le esta haciendo pelea a fortnite pero obviamente no le pasara creo y si le pasara obviamente fortnite no morirá pero creo que recomendado ,los personajes tienen habilidades .3-Pubg no se queda atras pugb alguna vez fue el battle royale mas popular hasta que llego fortnite lo malo del juego en pc es que cuesta dinero y fortnite pues no ,este battle royale lo recomiendo a los que les gusta cosas realistas es un battle royale muy realista con unos gráficos geniales y ya sacaron Pugb android/pubg para dispositivos mobiles y si tu dispositivo no corre pubg porque pesa mucho, ya sacaron pubg Lite. ademas tiene unos buenos graficos y es realista vale la pena probarlo2-Free Fire este battle royale lo considero bueno ya que no pesa tanto bueno lo malo seria que sus gráficos no son tan buenos y las partidas no duran tanto pero es bueno para dispositivos mobiles de gama baja o media recomendado aunque nunca mejoran sus gráficos pero han sacado nuevos modos como uno de zombies y cerca de estos dias tuvo su segundo aniversario1-Fortnite es considerado por muchos el mejor battle royale ademas de ser un juego muy pero muy popular le paso a pugb se requiere una buena pc o laptop y ya que sacaron su versión para dispositivos mobiles se requiere un iphone bueno mínimo creo que el 6 y un buen celular android como un samsung tiene hasta un modo creativobueno hasta aquí el top espero que les haya gustado y apoyen me porfa me costo tiempo escribir esto y ademas las imágenes ayúdame para conseguir unasgemitas. Bueno adiós, espero que te haya servido.