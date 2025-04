Hola amigos de GameHag, en este top mostrare los 5 mejores juegos de Dragon Ball para Celulares, en este top veremos cual es el que mejor jugabilidad tiene y cual recomiendo mas. Bueno y estos juegos podrán jugarlos en su emulador favorito (NOX o Bluestack) si desean o no tienen un buen Celular o porque no tienen, Dragon Ball es una caricatura japonesa que fue estrenada en 1984, su protagonista es Son Goku, en esta caricatura vemos como Son Goku entrena y se vuelve mas fuerte, para defender a el planeta Tierra de enemigos de otros planetas.

Este juego salio el 2018 y fue desarrollado por "Bandai Namco", este es uno de los mejores juegos de Dragon Ball posee unos gráficos muy agradables y también tiene una jugabilidad de mundo abierto, multijugador y modo historia, empezando en el primer capitulo de Dragon Ball cuando Goku aun era niño, y mientras avanzas el juego y completas mas misiones el personaje va aprendiendo trucos, y también desbloquearan nuevos escenarios de la serie, para mi este juego es el mejor juego de Dragon Ball, pero lo pongo en el puesto 5 debido a que no esta en la Play store y no esta en Español, y también si eres pobre y tienes un Nokia antiguo, obviamente no te va a correr, te recomiendo que bajes un emulador como Nox, claro debes tener una PC de gama media.Este juego fue creado por una empresa asiática, el juego en si esta basado en el manga original de Dragon Ball, este juego cuenta con mas de 20 personajes jugables, y también tiene increíbles escenarios de la saga, en donde podrán luchar en el torneo de artes marciales. ¿Que esperas para jugarlo?Dragon Ball Legends a diferencia de los juegos anteriores, la jugabilidad de este es multijugador, en este juego tenemos que luchas con jugadores de todo el mundo en tiempo real, hay jugabilidad llamada "3 Versus" en el cual tenemos que elegir 3 guerreros que nos acompañaran en batalla en cada batalla, el juego en gráficos le doy un, si no me equivoco es el mejor juego para android de Dragon Ball con los mejores gráficos, en este juego podrás hacer variados ataques, combos y habilidades especiales en la batalla.Dragon Ball: Shin Budokai en realidad no es de movil, es un juego de PSP que gracias al emulador de PPSSPP podremos jugarlo tanto en computadora como movil, este juego tiene gráficos muy buenos y podremos jugarlo online o también por medio bluetooth con amigos o compañeros, y este juego podremos jugarlos en cualquier teléfono inteligente.Este juego solo se puede jugar en un emulador, y para poder jugar este juego bien necesitas un buen teléfono y un buen Internet o el juego te andará lag, y no podrás jugar cómodamente, en este juego tenemos casi todos los personajes de Dragon Ball y tiene las nuevas transformaciones y poderes de la serie, por eso recomiendo este juego, y ademas sus gráficos son de la ultima generación lo cual lo hace muy bueno para jugar, especialmente en PC.