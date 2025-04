AOTTG un juego de anime

en primer lugar agradezco a todos por ver mi articulo no sabia que escribir y entre mis juegos animes encontré este algo viejo pero divertido te hara pasar un monton de tiempo intentando matar a los titanes y cuando lo consigas vas a querer hacerlo de nuevo pero te vas a tardar mucho

Bueno para empezar el juego es muy fácil de jugar los controles son muy fáciles los dibujos muy buenos y hermosos y tiene muchos mapas y jugadores para usar además trata de el mismo anime con el como mata titanes y como ellos lo hacen la sangre se ve igual, aunque algo animada además tiene ataques especiales que dependiendo de que tan buenos son si son algo poderosos tardaran más como por ejemplo el poder de eren para convertirse en titán.

Y otros que son inspirados en el anime real que te recomiendo que veas y están todos los personajes más conocidos perdón si no los pongo todos pero no tengo el actualizado porque soy pobre y no tengo para comprarlo bueno volviendo al tema los gráficos son buenos una buena mutabilidad y lo mejor es que cuando matas a un titán como persona normal con el titán solo le vuela la cabeza en solo tres puñetes con el titán que les estaba mostrando aunque los otros en versión normal solo se les mata por detrás del cuello aquí están los personajes.



Cada uno de ellos tiene un ataque especial y los mapas que existen son muchos desde un campo de batalla hasta el bosque y uno que es el de carreras que te va a viciar intentando llegar a la meta lo más rápido que puedas lanzando tus ganchos lo más rápido posible, además tiene el multijugador te dan mucho mapa como los jugadores normales (los que estabas viendo) hasta unos que tienen armas que solo son como distracciones para matarlos.



Si juegas el multiplayer y escoges este te va a ir muy mal porque los normales se mueven rápido y estos tienen que moverse y hasta atacar y con lo que se tarda en recargar te pueden matar pero hay otros multiplayers en los que puedes ser titán o jugador lo mejor es el jugador ya que puedes atacar sus ojos y luego atacarlo por atrás en cambio los que tienen pistolas solo les disparan y molestan pero si les das en la parte trasera del cuello no le harás nada solo los que tienen espadas los pueden matar lo malo es que si le das en los ojos se enojan y comienzan a pegar al aire y acabar con un golpe en el suelo y se tardara en verte y le puedes lanzar un gancho al cuello y matarlo con un corte pero hay otros que son muy molestos.

Los que corren como mongolitos:



Los podrás ver como que, si no hicieran daño, pero ellos te alcanzan y se te abalanzan y parece que son más inteligentes que otros porque en vez de estar parado intentan saltar y cuando te tienen cerca se te lanzan encima y te matan con su peso además como ya dije corren no como los normales que cuando te ven solo caminan como que si nada pasara aunque te vean hay parado como que si nada sin que te des cuenta de que esta hay pero estos no son los únicos molestos también hay….

Los que te lanzan rocas:



Estos no suelen aparecer muchas veces pero cuando aparecen son molestos aunque estén a miles de metros te van a lanzar la roca y si no te mueves te matan (obviamente) pero suelen tener entre una y dos aci que solo esquiva y ya esta y solo lo tendras que matar si los encuentras si los ves con las rocas en mano lo mejor será que seas eren titan para matarlo sin que te mate claro al menos que te golpee en el cuello y el golpe llege hasta donde esta eren osea en la parte trasera del cuello y te mate (obviamente).

Conclusión:

Si quieres pasar un rato muy divertido con un juego que te hara viciarte a tal punto que no pares hasta que ayas acabado con todos los titanes además existen monton de mapas desde un tutorial hasta una carrera contra tu mejor tiempo hasta supervivencia matando titanes una y otra y otra vez sin parar hasta que ya no puedas mas te va a viciar tanto que no dejaras de jugarlo ( creeme yo lo digo porque lo abri y mis antiguas abilidades en este juego se despertaron de una y mataba titanes sin parar) bueno yo me voy despidiendo por aquí espero que les haya gustado mi articulo si te gusto dimelo para poder buscar ms juegos en mi compu y hacer otros artículos bueno haora si me despido asi que bay bay.