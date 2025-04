Yo no e jugado por que no soy nivel 3 pero cuando llegue solo jugare una vez

Yo no lo he usado porque es muy riegoso , imaginate que yo apueste 500 gemas por un color y no salga , quedo sin nada y practicamente esas gemas me las gano esforzandome en articulos.

Es un juego de suerte, Da igual si unos ganas y otros no, a veces es simplemente coincidencia o un increible dia. la mayoria de veces (o siempre si no es tu dia) vas a perder en el juego de adivinanzas.

LM21

Bueno ya que me hicistes motivar a apostar una de mis gemas , me he dado cuenta que es un poquito factible si le juegas a un solo Color pero debes saber jugarlo no tan seguido , ayer me gane 1000 Gemas apostando solo 500