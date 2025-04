He perdido todo el progreso que llevaba en este juego! alguien me puede decir cómo recupero todo.

Ikkimura

Lo más probable es que te hayas conectado a un servidor diferente que en el que has estado jugando hasta ahora... prueba a conectarte en los distintos servidores que hay si no recuerdas el número que tenía el que solías usar (no estoy seguro si lo puedes mirar en el historial del navegador).