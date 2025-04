¿Es recomendable hacer encuestas?

Realize varias encuestas y no me dan mis gemas, es recomendable intentar hacer las encuestas

Narber

Hola, como ya he respondido antes, en general si no cumples con el perfil específico te botan de la encuesta, si consigues rellenarla son GA que no tenías, suelen dan un premio acorde al gasto de tiempo (hay algunas que no). En mi opinión personal, si valen la pena, pero no son frecuentes ni un ingreso fijo