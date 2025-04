Como es eso del codigo de invitacion? Yo me uni por un enlace de una pagina que encontre en google y me dijeron que por el codigo de invitacion es que no he podido reclamar el bono de los 10 invitados

Narber

Hola, has invitado a 10 usuarios más? Ellos ganaron más de 1000 gemas cada uno? De lo contrario no darán el bonus, ya que para ser considerado como usuario activo necesitas un minimo de 1000GA ganadas. No creo que el enlace de referidos por el cual ingresaste te genere problemas al invitar a más usuarios, el problema puede ser que los usuarios que invitaste no cumplan los requisitos, y no crees cuentas ya que te pueden dan ban por ello.