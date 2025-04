Pollelin

Hace unos días pregunté el porqué no me daban mi cofre semanal, ya que entraba a diario. Luego un usuario me respondió diciendo que tal vez es porque gamehag se refiere al inicio de sesión diario respecto a una determinada. Quiero decir que por ejemplo si entro a las 5 pm, entonces al día siguiente a esa misma hora me contará como un día y así sucesivamente... pero si entro antes entonces no me lo contará, ese fue mi problema por casi un mes. Hoy por fin recibí mi caja semanal gratis haha. Si es que alguien tenía este problema, pues ahí la solución.