Como mejorar en CSGO

Hola gente, como les va?



Hoy les traigo un post, para aquellas personas que necesitan ayuda o necesitan de algún consejo para poder jugar al CSGO.



En este post solo me voy a enfocar en los periféricos, quizá próximamente traiga otro pero con cosas internas como sensibilidad y tal.



Antes que nada, para que hago este post tan inútil?



Asi que bueno, empezamos con los Periféricos:Los periféricos son los dispositivos que conectamos a nuestra PC, para así, poder utilizarla, ya saben (Mouse, teclado, Auriculares, discos, etc)Para la mayoría que recién empieza en CSGO lo mas seguro es que tengan Mouse genérico, Teclado genérico (este mucho no interesa), Auriculares genéricos o Mouse Pad genérico.Empecemos por el mouse. Que mouse son recomendados para tener una mejor comodidad a la hora de jugar?Un mouse economico y muy bueno en calidad-precio es el logitech g pro, o el g 203Estos mouse son los mas recomendados, no solo por su comodidad y su diseño, si no que generalmente tienen un software donde podes cambiar la configuración del mouse y poner uno a tu gusto (DPI, Hz, Aceleración del mouse) ya que en el CSGO vamos a tener que buscar nuestra comodidad a la hora de jugar. Así que recomiendo mucho estas marcas de mouse.Los auriculares son importantisimos, ya que con ellos (depende la marca) podemos sonidear mejor o peor, y sin sonido va a ser imposible jugar MM....Yo en este caso uso unos Hyperx cloud 2, no son los más económicos pero son muy buenos en general.Para mi, el Mouse Pad es de los primeros periféricos (junto al mouse) que tendrían que comprar si quieren empezar a jugar bien al CSGOYa que un buen Pad, nos haría desplazarnos mejor con el mouse.Para comprar un Mouse Pad primero deben fijarse a que están acostumbrados, a mover mucho la mano por el escritorio o casi ni mover la mano por el escritorio, ya que los Mouse pad tienen diferentes tamaños para la costumbre de cada personaEsto no influye en el rendimiento de tu habilidad, pero podes optar por un teclado mecánico que hace ruidito cuando escribís :pEl tema del monitor dentro del CS modifica lo que es la resolución a 4:3 o a 16:9hasta llegue con este articulo, nos vemo