bueno la verdad no lo se pero creo que los codigos si se vencen

Ikkimura

Depende del código, algunos salen por algún evento especial y suelen durar hasta algún día en concreto y otros códigos tienen una cantidad de usos, una vez que se llega a esa cantidad ya no se puede volver a usar.

En cualquien caso los códigos los proporciona Gamehag en sus redes sociales o Discord así que no tiene ninguna utilidad ir por los diferentes hilos pidiendo más códigos porque si no hay ninguno activo nadie va a poder dar ninguno que funcione.