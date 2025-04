Muchos de los juegos que actualmente salen en N. Switch son plataformas. Hay muchos, pero no todos son buenos. Aquí un top 5 de los mejores plataformas de Nintendo Switch

Antes de nada, los videojuegos de plataformas son un género de videojuegos que se caracterizan por tener que caminar, correr, saltar o escalar sobre una serie de plataformas con enemigos mientras se recogen objetos para poder completar el juego

Tambien hay que diferenciar entre los 2D y los 3D, los 2D unicamente puedes moverte hacia delante mientras que los 3D puedes moverte a todas las direcciones

5. Donkey Kong Country Tropical Freeze





Donkey Kong es una de las sagas mas importantes de Nintendo, Tras el exito del juego wn Wii U decidieron hacer un port a Switch. El Donkey Kong Tropical Freeze es un maravilloso juego de plataformas donde controlas a DK. Tu objetivo será superar los mas de 60 niveles. Cada nivel tiene objetos de coleccionables, los cuales, aunque no te dan ninguna ventaja, le dan mas diversion y hacen mas desafiante el juego. Como la gran mayoria de juegos de Nintendo, se puede jugar en multijugador local con 2 Joy-Con, uno controlará a Donkey Kong y otro a Diddy Kong.





4. Kirby Star Allies





Kirby es otra de las sagas mas importantes de NIntendo, y vuelve en Kirby Star Allies, un nuevo videojuego exclusivo de Nintendo de acción y plataformas! Pero esta vez no viene solo, en Kirby puedes reclutar a enemigos lanzándoles corazones y con esto puedes reunir ayudantes para formar un equipo de hasta cuatro personajes. Como el DK, podras jugar con tus amigos. Hasta 4 jugadores en una sola Nintendo Switch con 4 Joy-Con.





3. Captain Toad: Treasure Tracker





Captain Toad: Treasure Tracker a diferencia de DK y Kit¡rby, es un juego de plataformas y rompecabezas en 3D. El juego esta protagonizado por Toad, y el objetivo será resolver divertidos puzles basados en las pruebas de Super Mario 3D World. Al igual que el DK es un juego porteado de Wii U, pero la versión de Switch incluye nuevos niveles basados en varios reinos de Super Mario Odyssey. Además, a diferencia del juego de Wii U, los jugadores podrán jugar con un amigo, solo se necesitan 2 Joy-Con. El multijugador es un poco distinto al de otros juegos, aquí no se controlan a 2 personaejs, mientras un jugador controla al Capitán Toad, el otro puede ayudarle lanzando nabos a los multiples enemigos que hay en el juego.





2. New Super Mario Bros U Deluxe





El New Super Mario Bros U Deluxe es probablemente el mejor juego de plataformas 2D en Switch. Mario es una de las legendarias sagas de nintendo, y en esta entrega que es un port de Wii U, al igual que en todos los juegos de Mario, tendras que rescatar a la princesa peach de Bowser. Este juego tiene una enorme cantidad de niveles. En la montaña, en la nieve, en el desierto, en la lava, en las nubes.... hay todo tipo de escenarios. Como los otros juegos del top, podras jugar con amigos. Hasta 4 amigos en una consola, solo se necesitan 4 Joy-Con.





Y antes del mejor juego de plataformas en nintendo switch, voy a hacer unas menciones especiales a juegos que, a pesar de no estar en el top, se merecen ser nombrados

- Cuphead: el Cuphead es un videojuego de plataformas 2D, con elementos de accion y basado en la mecánica de disparar y correr. Esta ambientado en un mundo repleto de jefes a los que tendras que matar. Puedes jugar al multijugador, hasta 2 jugadores con 2 Joy-Con.

- Super Meat Boy: el Meat Boy es un conocido juego de plataformas. Los niveles son cortos, pero muy desafiantes.

- Hollow Knight: maravilloso juego de plataformas en 2D. Con mas de 130 tipos de enemigos, tendras que investigar al completo un extenso mundo.





1. Super Mario Odyssey





El Mario Odyssey es con diferencia el mejor juego plataformas en Nintendo Switch. Por primera vez en un mario, tu objetivo no sera rescatar a peach de bowser, tu objetivo sera evitar la boda de peach y bowser. El juego tiene una enorme cantidad de mundos, podras explplorarlos todos para completar el juego al 100%. Hay todo tipo de mundos, desde la luna hasta una ciudad. Por desgracia, no se puede jugar en multijugador. Tras la ultima actualizacion es compatible con VR, pero necesitaras tener el nintendo labo.





Hasta aquí el top de los mejores juegos de plataformas de Nintendo Switch. Si crees que falta alguno no dudes en dejarlo en los comentarios