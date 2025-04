¿Por que no me dan gemas por completar una tarea?

LauC23 Complete una tarea que me tendria que dar alrededor de unas 400 gemas pero no me las dio y reporte el error pero simplemente decia que no hice la tarea

21albertoff Hola LauC3,

Asegurate de haber realizado la tarea correctamente, normalmente en todas las tareas, tienes que registrarte con una cuenta nueva desde el boton que ofrece gamehag, si eso no se podran verificar ninguna tarea. En cualquier caso, estaria bien que me dijieras que tarea es la que no te han validado.



Un saludo, 21albertoff.

eldego lo que el dijo xddd

Bastidas123456 Hola soy nuevo en esta página y tengo una duda... No se como hacer o terminar una tarea estoy con un juego que se llama War Machine game tank ese juego me apareció en el Muro del Universo y ya complete una tarea de ese juego pero me aparece la notificación de "Tarea echa"... Osea cuando la seleccione le di click en "conseguir" me envió a Play Store descargue y juego y comenze a jugar cuando vi que ta la tenia echa no vi que me dieran las GA, estoy registrado de la misma cuenta que gamehag.com ¿Me pueden ayudar?

josemxdd Algunos juegos funcionan y otros no, mayormente funcionan los de celular.

lanutellitakwaii La verdad no te recomendaria jugar los minijuegos

corrumchan Hay varias razones por las que no te pudieron dar las gemas

-la tarea ya fue hecha demasiadas veces

-no cumples los requisitos

-se te olvido un paso

Saturno_colmenares Hola a todos, yo complete una tarea en house of fun que estaba en el muro de ofertas, llegue el nivel que pedian y hasta el momento no me dieron las gemas. Espero que solo sea una demora y en algun momento se acumulen las gemas prometidas.

karlos_acua_tirado hola alguien sabe por que no me dan mis gemas ya hice las misiones

StefanRec HAY VECES QUE DE POR SI TIENEN FALLOS