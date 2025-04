Pollelin

Hola amigos, hace un tiempo tengo un problema, el cual es que no puedo recibir mi cofre semanal. Actualmente ya no hago artículos en gamehag porque la universidad me tiene ocupado, pero siempre entro para recibir mis gemas diarias. Sin embargo, al querer recibir mi cofre semanal de igual forma, no se puede... Alguna idea del porqué?