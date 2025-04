Pc Gamer , Playstation 4 o Android

la unica gracia que tienen las consolas son sus exclusivos, de ahi en adelante solo veo desventajas, como el tener que pagar por el online, una menor calidad grafica, mayor precio en los juegos... y el no poderlas utilizar para otras cosas que no sean jugar, por eso prefiero la plataforma de pc, aunque implique un mayor costo inicial en armar un buen pc, pero ese precio se ve compensado mas adelante con todos las prestaciones que nos puede dar mas adelante.

terwilf_ahn

Personalmente me quedo con la PC, es más accesible en más de un sentido, puedes "probar" un juego antes de comprarlo, acceder a traducciones no oficiales de tus franquicias favoritas, disfrutar prácticamente de todas las consolas retro sin tener que sacar nada del placar, etc... etc... :D