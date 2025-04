que premios les han tocado en ls cofres de verano

pavosparafornite600 ami me tocaron gemas y random steam key y a ustedes

LM21 400 gemas en total y puras ramdom keys premiun

Gusyquin12 Ami hasta ahora me tocaron 2 cd keys y unos juegos bastante malos y aburridos :")

louie86 A mi keys de esos

jvllyan1 quizas el mejor cofre fue el primero, en el cual te daban 200 Ga en adelante, ya los demas ( tuve la oportunidad de abrirlos todos) fueron keys random con juegos ya que fueron regalados por paginas como humble bundle ( killer is dead, planets under attack...); lo unico bueno fue que no toco pagar por ellos y lastima que la suerte no estuvo conmigo al abrir cada cofre.



IIICabazorroIII a mi hace dias me salio un juego premiun key pero cuando lo coloque en steam me salio el mensaje que la key estaba mal o que no coincidia asi que cuando voy a hacer lo del reclamo a mystic no hay ninguna opcion que diga sobre esto asi que lo he dejado pasar al igual a muchos otros mas, aun que si tenia ganas de echarle unas horas mas en el "S.T.A.L.K.E.R.: CALL OF PRIPYAT" que es buen juego pero me dio pereza seguir buscando como contactaba con el mystic para que pueda tener la key funcional



extraño al soporte del 2017 que antes era una persona a la que si le podrias decir muchas gracias y que tengas buen año en todo, "actualmente el bot de soporte no agrada para nada" a mi nunca me resuelve nada

parzival131 puros juegos del valor 0.99 dolar. aburridisimo

DeconVex63 Bueno ami solamente me tocado en un solo cofre una simple ramdow steam ce key de que por lo visto son una de las peorees puercadas de la vida y ademas esas cosas son muy feas y posiblemente solo me este quejando ya que es un cofre gratis si no fuera por otra cosa estaria jugando juegos :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

mrezequiel una

random cd key

LauC23 Yo todavía no pude abrir un Cofré :'(

ElTorero a mi me habia tocado un articulo de steam de 5 euros pero me scamearon :( no lo pude canjear nose porque