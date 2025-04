Tengo una duda

Unius_ Cuando me dan gemas por invitar amigos me dan gemas por mandarles el linck o pork ellos pinchen en el linck o pork ellos se registren en el linck

terwilf_ahn Lo más lógico sería que fuese la ultima opción, piensa que de otra forma la pagina no podría prevenir acciones fraudulentas ;D



PD: Lo más recomendable para realizar una publicación es optar por utilizar el titulo más descriptivo posible, por ejemplo en este caso podría haber sido:



"¿Cuando se ganan gemas por Invitar amigos?" :D



Buck644 Rayos tienes toda la razon xd

FideoRomantic Pero para que ganes Gemas del Alma (GA) a la persona que invitaste con ese link, debe registrarse y ser activo en la página

Unius_ Lo que me temia si no soy una persona con un minimo de influyencia en internet no me sirve de nada esa opcion de ganar gemas

LordHunter te dan gemas cuando ellos se registren con tu link de referido

andy_subero He vistos algunas respuestas sobre este tema aunque nunca vivi la experiencia de ganar gemas por referidos, pero te explicare segun lo que he entendido ¿Vale?. Bueno segun lo que he entendido es que tu ganaras 500 gemas por cada referido que llegue a 1000 gemas del alma, tambien depende si es activo o no, ya que si el usuario no es activo y no llega a esa cantidad no te daran nada, es obligatorio que llegue a esa cantidad y recibiras tu gemas. En el caso que no las recibas les pides las gemas a Misty pero debes asegurarte que tus referidos hayan llegado a las 1000 gemas. En fin espero te haya servido de utilidad mi info. :)

LauC23 Porque se registren con el link

medicenleo7 Es complicado ganar gemas de esa manera, para ser sincero es preferible jugar



Loquill0 si la verdad si

louie86 es mejor jugar te lo recomiendo