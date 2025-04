Videojuegos en el olvido parte 3

La industria de los videojuegos hace muchos años se creía que no tendría futuro, pero como se sabe ahora es una industria de entretenimiento que maneja grandes cantidades de dinero por lo cual las empresas sacan al mercado videojuegos demasiados buenos, pero no le dan la demasiada importancia o no saben sacar su máximo provecho por lo cual los puede llevar a un fracaso por eso vengo yo, videojuegos que para mí necesitan volver con una secuela o remake. Pero como quiero dejar de sacar esta saga tratare de meter más videojuegos.

Pokémon Ranger

Es un juego de Pokémon no como los ordinarios si no es un spin-off en el cual no serás un entrenador Pokémon si no un ranger Pokémon, y te preguntaras cual es la diferencia y es simplemente que los entrenadores Pokémon capturan Pokémon y un ranger Pokémon no, ellos “capturan” los Pokémons temporalmente por lo cual no podrás tener un equipo Pokémon (a excepción de tu acompañante, él es infinito), y no existen las batallas Pokémon como tal si no que mas importara en este rpg es tu habilidad con la pantalla táctil de tu dispositivo haciendo círculos a los Pokémon para tranquilizarlos y que te acompañe en tu aventura.









En esta saga cuenta con 3 juegos siendo todos para la Nintendo DS y la verdad hace demasiado no se ve una nueva entrada de esta aventura siendo que mucha gente la espera pues es un gran juego siendo muy respetado en la comunidad de Pokémon, se debería sacar un nuevo titulo de la saga un poco mas novedoso con un multijugador un poco mas cercano a la historia como un cooperativo, tiene la posibilidad de salir en la 3ds ya que dicen que no la dejaran morir pero no tiene nuevos juegos así que seria una gran manera de sacar adelante la consola con un clásico o para la Nintendo switch que tiene un gran éxito y provocaría que muchas personas compraran la consola. Una serie muy divertida y entretenida que los últimos 2 juegos de esta son un poco largos conseguirlos al 100% le doy un 9.5 de 10.







Battlefield Héroes

Este era un juego de “EA” como todos sabemos este es una empresa que cree que el dinero debería darle ventaja a jugadores, creo en el 2009 un juego de battlefield gratuito de muy pocos requisitos que era animado pero se sustentaba en transacciones para tu avatar y personaje y lo peor “armas” lo cual le daba a jugadores que pagaban mucho por estas y tenían una gran ventaja de daño, pero tenia un sistema de niveles que lo hacia un poco más justo.









Tuve la oportunidad de jugarlo en su época donde los servidores estaban abiertos y había demasiada gente, y nunca di nada de dinero por lo cual ganar una partida era muy complicado pero el estilo grafico y el juego en sí, era divertido. Hoy en día los servidores originales de este gran juego están cerrados pues ya casi no había gente ni manera de sustentar el servidor, pero fanáticos de este juego han hecho maneras de jugarlo totalmente gratis y eliminando el sistema de pago, pero no están tan genial como el juego original, si tienes tiempo te recomiendo jugarlo es un gran título, pero un poco injusto en varios aspectos, pero tengo esperanzas de que vuelva a la vida. Le doy un 7.5/10









Y así concluyo la serie de artículos que ese pues ya no se me ocurren más juegos que haya jugado y que merezcan demasiado una secuela, pero yo se que en el mundo de los videojuegos hay demasiados juegos que necesitan un resurgimiento y te invito a que si tienes un videojuego que merezca una secuela no la comentes si no que envíes tu petición a la corporación correspondiente a la creación de esta. No hay mejor manera que una empresa vea tanto cariño a una saga solamente existen la petición de los fans y si se acuerda que habrá ganancia en la creación del videojuego ten seguro que volverá. Les deseo la mejor de la suerte y ojalá su videojuego favorito le salga una secuela pronto (iba a poner un remake de Pokémon diamante y perla pero ya es un meme en la comunidad de Pokémon).