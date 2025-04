Clash royale parte #3

Hola a todos los usuarios y jugadores de gamehag, en este artículo explicaré algunos puntos sobre Clash Royale y responderé a algunas preguntas útiles sobre este juego móvil. Espero que te sea útil y que te guste.

Desde el comienzo de este juego usted debe ganar trofeos de las batallas para llegar a las arenas más altas, antes de llegar a una nueva arena hay algunas recompensas que usted puede reclamar, tales como: Cartas de todas las calidades excepto las Legendarias, muchos Cofres diferentes, alguna cantidad de Oro y Gemas, algunos Emotes únicos y más.... Al conseguirlos te vuelves más poderoso e incluso puedes desbloquear una nueva carta que aún no has desbloqueado en ningún cofres.Puedes obtener estas recompensas sólo una vez y después de llegar a la última arena[Arena legendaria (13) - 4000 trofeos] y convertirte en el Challenger 1 (lo que significa que también ganaste el estado de la liga) puedes ganar estas recompensas más de una vez. ¿Cómo? Cada mes los jugadores que tengan trofeos altos (más de 4000) perderán ¾ de sus trofeos/copas extras. Por ejemplo, si tienes 5000 copas, al final de la liga perderás 750 copas, pero podrás obtener recompensas de la liga de trofeos una vez más de forma gratuita.Usted gana nuevas recompensas aumentando sus trofeos y alcanzando nuevas arenas.Las recompensas de Trophy Road son alcanzables sólo una vez en los estadios inferiores, después de alcanzar el estado de liga y ganar más de 4000 trofeos, puedes conseguirlos más de una vez.Volviendo a los viejos tiempos de Clash Royale, sólo tenemos 4 emotes en este juego, pero ahora tenemos muchos de ellos. Los Emotes son algunas cosas geniales que puedes usar para mostrar tus sentimientos en muchas situaciones, como por ejemplo: En medio de la batalla, ver a tus amigos luchar e incluso usarlos en el chat de tu clan con tus compañeros de clan.Algunos Emotes son totalmente gratis y puedes conseguirlos desde Trophy Road y algunos eventos en el juego, pero la mayoría de ellos se pueden comprar. Usted puede comprarlos directamente de la tienda de juegos con su dinero real o comprarlos con la moneda del juego que se llama Gema. Comprar Emotes con tus Gemas no es recomendable porque la Gema es la moneda más valiosa en este juego y también las ofertas son demasiado caras. Si quieres pagar por las ofertas de Emotes, te recomiendo que pagues tu dinero real por ellas. (Ten en cuenta que si quieres comprar Gemas en la tienda de juegos para comprar algunos Emotes, ¡tienes que pagar más!)