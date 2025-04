Clash royale parte #2

Clash Royale - Parte 1 (Preguntas y Respuestas)





Hola, en este artículo voy a responder a algunas preguntas útiles sobre el juego para móvil de Clash que tal vez ayudará a muchos usuarios, espero que...





¿Clash Royale? "Uno de los juegos móviles más exitosos del estudio de juegos Supercell que los jugadores móviles les encanta jugar, el objetivo principal de este juego es destruir las torres principales de los oponentes, mientras que usted está protegiendo sus torres de las eliminaciones; todas las características de este juego son totalmente en línea..."

Al igual que otros juegos (de compra In-App), puedes pagar en Clash Royale para crecer más rápido y ser más fuerte, pero ¿es realmente necesario? La respuesta es ¡No! Al pagar en este juego usted puede obtener más gemas y oro, más cartas, actualizar sus cartas más pronto, alcanzar un nivel más alto más rápido... pero usted puede ganar todo eso de forma gratuita con sólo pasar el tiempo. Si te vuelves más fuerte, también te enfrentarás a rivales más fuertes, lo que significa que nada cambiará, quizás estés pensando contigo mismo que venceré a mis rivales más fácilmente y es cierto, pero sólo durante unos pocos días de juego. Después de llegar a un estadio más alto y ganar más Copas, te enfrentarás a los oponentes que tienen las mismas cartas fuertes que tú y este proceso terminará para que no sea pay to win, puedes vencer a tus oponentes en el rango de tus Copas normalmente pero es tu elección pagar lo que te hará más fácil si no quieres esperar.En cuanto a la obtención de oro en este juego, muchos jugadores piensan que es tan difícil y necesita mucho tiempo, pero sólo es cierto para los jugadores que tienen niveles más bajos y arenas más bajas, jugando más usted descubrirá que hay muchas maneras de obtener Oro en este juego, tales como: abrir los cofres, jugar eventos, hacer las tareas diarias, contribuir en las guerras de clanes, la donación de cartas a sus compañeros de clan y también la compra de ellos con usted Gemas, que no se recomienda, porque las gemas son más valiosas que los oros y las ofertas son también caros. La razón por la que los jugadores no tienen suficientes Oro todo el tiempo porque desperdician sus Oro por mejoras inútiles y eso es todo. Si no estás usando una carta o no estás seguro de usar una carta, ¡no desperdicies todos tu Oro por ella!Cuando alcances el nivel máximo que es el nivel 13 en este juego desbloquearás los Puntos Estrella y con la ayuda de ellos podrás actualizar tus cartas a cartas de Niveles Estrella. Para hacer esto su carta que desea mejorar debe estar en su nivel máximo que también es el nivel 13, usted puede ganar puntos de estrellas mediante la donación de tarjetas a sus compañeros de clan, la actualización de una tarjeta a su próximo nivel, la recogida de tarjetas que ya han llegado al límite de ellos y todas las formas que usted utiliza para obtener XP de ellos.Estas cartas de nivel de estrella tienen la misma potencia que las cartas de nivel máximo habituales y la única diferencia es la apariencia, las cartas de nivel de estrella se ven más cool y más interesantes, pero no afectarán en absoluto a tu juego.