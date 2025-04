¿Final Fantasy XIV Merece La Pena en 2019?

¿Merece la pena jugarlo en 2019?

A medidas que van pasando los años, Final Fantasy a hecho caso a los jugadores y fans y nos han permitido poder jugar a juego gratuitamente sin tiempo maximo, de tal manera que en vez de poder jugar 14 dias, puedes jugar sin parar pero hasta llegar a nivel 35, de tal manera que los jugadores podrán explorar los prados que nos dejan jugar en este titulo.Tengo entendido que el juego salió al mediados del 2010, y fué presentado en la E3 en 2009 ta tiene sus años por cierto, teniendo como no, ese estilo anime medio relista que tanto nos gusta a los aficionados y fans de esta franquicia japonesa tanto siendo Final Fantasy, como otros titulos como dragon quest y kingdom hearts.Merece la pena jugarlo en 2019? en mi opinión... si merece la pena y ahora os explicaré el porque de mi opinión.Tiene buenos graficos, buena jugabilidad, extensos prados y muchisimas misiones con gran variedad de armas y armaduras la cual está muy bien, respecto a lo del pago mensual sigo viendolo como algo negativo, pero para los jugadores que si creen merecer pagar mensualmente, ahi pueden disfrutar del juego en su maximo esplendor, se podría decir que es el World Of WarCraft de Square Enix teniendo ya sus años pero sigue teniendo ese toque que a los jugadores los tiene enganchados.Hablemos un poco de la variedad de personalización de personaje, teniendo como no... montones y montones de razas al cual poder ser digno, estaturas por doquier, musculatura, gran variedad de peinados y colores, incluso poder hacerte cicatrizes o tatuajes en la cara para poder intimidar más en el extenso mundo de este videojuego MMORPG .Pero hay que tener muy en cuenta que se nos queda corto el periodo de prueba de este titulo, podemos entender que no tienen que poder disfrutar a lo grande si no han pagado como todos los jugadores, pero estaría bien si tuviesemos mas variedad de armas al empezar, ya que si quieres mas variedad tienes que comprarlas o conseguirlas mediante misiones, y ahí es el problema, que solo podemos llegar hasta el nivel 35, pero esto no quita que el juego no sea realmente sorprendente, ya que hemos de confiar en square enix por darnos tal titulo con periodo de prueba gratuitamente.Vosotros que opinais de este titulo de la franquicia de Square Enix? Merece la pena? porque y decidme los que hayan jugado que clase han elegido en su aventura por el mundo de Final FantasySin nada más que añadir aqui, esto a sido todo, nos vemos gamers, y recordad disfrutar de los videojuegos