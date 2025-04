Enviar capturas en ingles

Ozzmadark

confirmado, a partir de que comence a enviar las capturas de los juegos en ingles, a pantalla completa presionando alt+imprimir pantalla (print screen) pero cambiando antes el idioma del juego al ingles , las misiones se me dan aceptadas casi al minuto. Imagino que un bot o sistema automatizado chekea las capturas y las que estan en ingles las reconoce rapido y les da el ok, y al resto las chekean manualmente, pero al estar en un idioma que no es el de ellos les costara mas encontrar donde esta el logro y ante la duda rechazan