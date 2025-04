Consulta sobre envio de capturas

Ozzmadark Alguien sabe la forma correcta de enviarlas? Yo la envio a pantalla completa...a veces junto con la ventana de gamehag para que se vea que soy yo. Uso el mismo correo y usuario...incluso a veces marco con paint donde se encuentra el logro...pero me pasa siempre que me la dan aprobada despues de enviar x 4 o 5ta vez. A veces toman valida una normal...otras veces una a la ke le puse una flecha. Sera que es mejor cambiar el idioma a ingles antes de sacar captura? Porque creo que soporte en español no hay mas.

unsoldado Me pasa lo mismo, yo incluso con el paint pongo cuadritos rojos a las capturas para que noten la similitud de mi nombre de jugador con gamehag, aun asi me rechazan las capturas, una ves me aburri de reenviar capturas y al otro dia me penalizaron por intento de engaño, me uitaron mucha experiencia y jure nunca mas jugar para tener gemas, es que es muy injusto.

krauser3ful He enviado 4 capturas diferentes, todas marcando que la captura es mia, y siempre me dice, "Rechazado, por que tu cuenta no esta vunculada con el correo electronico", o algo asi, no recuerdo bien, y el juego tiene el correo electronico pero de todos modos me la rechaza.

Ozzmadark voy a probar cambiando el juego a ingles, por ahi sea eso, igual despues de 3 o 4 intentos me la dan x aceptada pero te clavas 2 o 3 dias si no es mas en total, cuando a la gente que habla ingles se las dan ok al toque y no se las rechazan nunca. Me tiro a que es un tema de idioma





Octiviuh A mi también.