Top 4 Juegos pixelados

Os traigo un top de juegos pixelados

Do Not Feed the Monkeys es un juego de mezcla entre estrategia y simulación. En este juego tendrás que expiar a otras personas a través de cámaras de vigilancia manipuladas por ti y que has hackeado. También podrás ser testigo de todos y cada uno de sus momentos más íntimos y/o vergonzosos, invadirás toda su privacidad y te enterarás de absolutamente todo, pero hay que andar con cuidado y en ningún momento debes interactuar con ellos para que no te atrapen tu malévolo acto.

3.- STAY







STAY, es un juego de aventura indie orientado para el singleplayer. En este juego debemos ayudar a Quinn, nuestro protagonista, que se encuentra encerrado a solas en una habitación con la única ayuda de un ordenador conectado a un chat con el jugador como su interlocutor. En STAY eres es la única esperanza para nuestro protagonista, y debes demostrar empatía con él para ganar su confianza y avanzar a través de 24 capítulos, con 7 emocionales finales distintos, docenas y miles de muertes diferentes, charlas diversas y grandes puzles desafiantes para así tratar de salvarlo y ayudarle.





2.- MOONLIGHTER





Moonlighter es un juego de RPG de Acción y Rogue-Lite, en este juego te pondrás en el lugar de Will, un aventurero comerciante. Tendrás tu propio negocio donde puedes vender objetos, decidir tú su precio, gestionar las reservas, contratarás todos los ayudantes que necesites y mejorararás tu tienda. No obstante te cruzarás en tu camino con algunas personas extrañas que podrían robar tu mercacia o intentar sabotearte, por lo que deberás derrotar y enfrentarte a distintos enemigos y jefes mediante diversas mécanicas y técnicas de combate.

Además dispones a tu alcance un sistema de fabricación y hechizos, podrás interactuar con otros personajes y puedes crear nuevas armas y armaduras peculiares que te ayudarán en tu aventura. .

CrossCode Es un juego en 2D de RPG con una temática retro ambientado en un futuro lejano.

En este juego se combinan grandes gráficos de estilo SNES, un sistema de combate rápido y una mecánica de rompecabezas, además de basarse en una emocionante historia de ciencia ficción.

Te sumergirás en una gran aventura que tiene su propio tiempo de juego (30-80h), con un gran mundo que consta de 7 únicas áreas y cada una repleta de secretos, lucharás contra decenas de enemigos y visitarás diversas mazmorras con grandes rompecabezas.