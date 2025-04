Perdi Mis Gemas?

BolverK Hace ya 9 dias cambie mis gemas del alma por un juego que deseaba, middle earth shadow of mordor, hice el cambio hasta el momento no me han dado el juego, mi pregunta es que debo hacer para recibir mi juego?, si alguien del foro puede ayudarme lo agradeceria.

Luky__ Hola!



Debes contactar al soporte técnico de la página, no te han estafado.

BolverK y como puedo contactar a soporte tecnico?



mariano_castro Yo no se como se hace xD

mariano_castro yo solo quiero experiencia pero aun no me la dieron

Newt_Scamander ya te han dado otros premios cierto ? pues espera aveces tarde no llega la clave luego luego , pero de que llega pues llega es un mes máximo de plazo si pasara el mes y no te lo dan ahí si podrías reclamar ya que el juego a si diga en 24 hrs, como máximo aveces no es a si y pues tiene un plazo máximo de un mes solo espera :D y te recomiendo comprar mejor Steam Wallets el juego esta barato en las ofertas y te sale mejor comprarlo ahí

MaskGun "Contacta con nosotros" Dando click hay puedes hablar con ellos.



Si el juego que quieres tenie un simbolo de un reloj es que esta en tramite para que te lo den no te han estafado solo es pera un poco y ten paciencia.

clowreed97 Yo recuerdo hace un tiempo haber reclamado un premio que tardó unos 3 días máximo pero el plazo para la entrega de un premio va desde 24 horas / 72 horas ó hasta 1 mes , si no te llega en este mes lo mejor será que contactes al soporte de gamehag en este caso a la brujita misty quien aparece en tu lista de amigos en la parte inferior derecha de tu pantalla y una vez envías tu reporte ellos tardan unos minutos en responderte , pero no te preocupes siempre algunos premios tardan en llegar pero de que llegan llegan. Saludos espero haberte ayudado un poco :flag_ve::thumbsup:

pavosparafornite600 se deomoran depende del premio yo pedi mi primera tarjeta de 5dolares y se demoro unos 5 dias

abel_saez es posible que quedes estafado en gamehag?

Emunator Por las opiniones que tiene la pagina dudo mucho que sea una estafa.

DashGH Ten paciencia :v



Yuio9 demoran un poco pero si llegan

Ozzmadark hay que esperar, generalmente premios mayores demoran mas creo

Bueno en fin sobre el tema del foro no te preocupes que te llegara tu premio tarde o temprano, pero te aseguro que te llegara, lo digo por experiencia propia. Saludos a todos los del hilo.

BolverK Gracias a todos por el apoyo, hoy despues de notificar a la pagina, mi premio llegao, ya tengo la key para mi juego, la pagina cumple en su totalidad, pero si hay que tener un poco de paciencia, muchas gracias.



