Hola a todos, en esta ocasión voy a redactar un artículo sobre… Flee the Facility (Roblox)



Fle the Facility es un juego gratuito de hackear zonas en la que se encuentre la bestia de 2017 creado por MrWindy, que forma para de un estudio de desarrollo conocido como "A.W. Apps". Como cualquier otro juego de escape, el objetivo de un jugador depende del equipo al que se une. Un Hackeador intenta Hackerar todas las computadoras que pueda y así convertirse en un Hackeador exitoso, lo que incluye es hackear y planear como hackerar todas las computadoras con su equipo. La Bestia trata de mantener congelados a todos los jugadores que se encuentre en su zona,la bestia lo que ase es golpear a los hackers y dejarles inconciente. El mundo de Flee the Facility es pequeño, por lo que hay un casa y tienes que botar en el lobby con todos los jugadores que mapa quieren jugar. Este artículo se ha creado con el fin de ayudar a los jugadores a descubrir cómo funciona el juego etc. Este juego es libre para jugar, pero puedes usar Robux para adquirir beneficios en el juego.

Como es la jugabilidad:



Cuando decidimos ser Hackeadores aparecemos en una casa echo de madera, como el lobby es tan pequeño donde los jugadores deben botar en

que server quieren jugar.



en cada server podemos encontrar computadoras regados en ubicaciones diferentes dependiendo en la zona que te encuentres , donde 4 o 5 jugadores debemos hackear 5 computadoras presionando la “E”, deben hackear las computadoras muy rápido antes que te encuentre la bestia mayormente para ber donde se encuentra la bestia be es una luz de color rojo y escuchas un Musica de desperacion donde te abisa que la bestia esta camino en ti hay un obstáculos en las Computadoras que te impide hackearlas rapido al momento de hackear tienes que estar atento para precionar la "E" para que no te confundas al hackear y si no presionas la "E" en el mento exacto un un sonido de windows escucharas y es ai donde te equibocastes y las bestia sabrá donde estarás.





cuando teminas de hackear una computadora al 100 % te aparecera la computadora de color verde.

una ves terminado de hackear todas las computadoras te aparecera una emoji de una puerta es la señal del momento exacto de escapar esa puerta tambien tienes que hackearlo y si tienes a jugadores congelados no tienes que irlos a salvar porque eso seria una perdida de tiempo tu solo sigue tu camino de escapar tus compas aran lo posible de sacrificarse para que uno de su equipo gane.







¿ jugabilidad de la bestia?



La jugabilidad de la bestia es muy divertido tienes que allar a los jugadores cuando estan hackeando las computadoras cuando estas en busqueda de los jugadores siempre abra una pista para que los encuentres cuando un jugador se equiboque al hackear una computadora un emoji de error te aparesera y es alli donde tienes que aprobechar para ir rapido a darles un combaso con la comba que llebas.





en ese momento tu no puedes acer nada porque estas seria mente inconsciente en ese momento la bestia te llevara con una soga a una capsula de congelamiento.



Cuando estas en la capsula tu vida bajara lentamente y tus amigos tienen que ir a desmantelar esa capsula y así podrás salir de la capsula pero hay un problema tienes que ser muy rapido porque la bestia se dara cuenta inmediatamente que estas desmantelando la capsula y en ese momento ira corriendo precionando la "Q" a darlos un combaso.







y una ves finalizado la partida te darán XP y monedas cuando tienes muchas monedas puedes comprar cajas las cajas se encuentran ala parte derecha de tu personaje te aparecerá espectate y menu clickeas en menu y te aparecerá esto "ojo solo puedes comprar las cajas en el lobby no en la partida"



en la parte de shop estarán las combas de diferente color y texturas mayormente las cajas de combas cuestan 100 monedas que se pude conseguir ganando 3 partidas y asi comprarte cajas, hay de diferentes precios hay de 100 de es tipo una insicnia se podria decir asi es solo un pequeño adorno y el mas caro es de 800 los cofres puedes comprarlos dependiendo ala economía que tienes yo recomiendo comprar de 100.







y eso fe todo amigos espero que les haya gustado mi articulo de Flee the Facility gracias por leer mi articulo te agradesco de todo corazon si me quieres agregar en roblox me llamo ztfernanxd bueno asta otro articulo adiosito