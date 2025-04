Paladins, mi experiencia de juego.

Gffer1017 Bueno lo primero de todo es decir que tengo mas de 150 horas jugadas en Paladins, así que me gustaría dar mi opinión sobre el juego y miraremos unos cuantos puntos como sus gráficos, jugabilidad... Bueno vamos a hablar un poco sobre Paladins, este juego salió de su beta para Pc, Xbox one y Ps4 el 8-5-2018 y en Nintendo Switch el 12-6-2018 y fue desarrollado por Hi-Rez Studios, compañía que también desarrolló juegos como Smite o Realm Royale.

PERSONAJES





Paladins tiene un total de 42 campeones los cuales se dividen en las siguientes categorías:



-TANQUE

Sirven para recibir el mayor daño posible por parte de jugadores enemigos aunque también pueden causar un daño .



-DAÑO

Son los que mayormente infligen daño a los jugadores enemigos, tienen una vida intermedia.



-SOPORTE

Sirven para curar a tus compañeros pero también pueden atacar a los enemigos aunque sus ataques no sean muy efectivos contra ellos.



FLANCO

Tienen una vida notablemente reducida pero tiene un daño bastante alto con el que pueden eliminar a sus enemigos en cuestión de segundos.



MODOS DE JUEGO





Asedio:



Es el principal modo de juego, se divide en 2 partes primero uno de los 2 equipos deberá "capturar la carga", esto le otorgará 1 punto al equipo que lo logre conseguir y luego deberá empujar esa carga hasta la base enemiga, si consiguen empujarla hasta el final de la base enemiga se otorgará otro punto al equipo, pero si el equipo enemigo logra impedir el paso a la carga se les otorgará 1 punto. El juego termina cuando 1 de los 2 equipos llegue a 4 puntos.



Batalla a muerte:



2 equipos deberán enfrentarse cara a cara, ganará el equipo que llegue a 40 bajas primero.



Matanza:



Uno de los 2 equipos deberá controlar un punto caliente por así decirlo para conseguir alcanzar los 400 puntos, si no hay ningún enemigo en el punto se otorgará 5 puntos cada segundo al equipo que esté en el punto,si un enemigo está en el punto, se paralizará la puntuación a los 2 equipos.



Competitivo:



Este modo de juego está recomendado para los jugadores más experimentados del juego, además para poder acceder a él necesitarás tener 14 campeones desbloqueados y nivel 15 de la cuenta, ésto se consigue con esfuerzo, bueno desde mi experiencia en competitivo, puedo decir que al principio es muy fácil subir puntos, pero una vez se vayan aumentando los puntos, la dificultad aumentará también.



GRÁFICOS





JUGABILIDAD





Paladins es un juego bastante versátil porque en un momento puedes estar perdiendo contra el equipo enemigo, pero tus compañeros de equipo pueden ponerse serios y darle la vuelta a la partida y ganarla. Además hay campeones como "Drogoz", que son voladores y pueden ser muy divertidos de manejar.

CONCLUSIÓN

¿Deberías jugar Paladins?



oswaldo_yepez caca guates gratis jajajjaaj

Mauneto Es un excelente juego, en la Temporada 1 yo llegue a ser Diamante 2, pero con el paso del tiempo, la comunidad cagó el juego, como siempre.

Gffer1017 Pues si suele pasar con los juegos asi





Teomanya Yo tengo como 500 horas en este juego, pero ya no tengo gente con quien jugar!

brece Yo lo jugaba pero porq el overwatch me va lento y no me corria bn xd

AhriStarGuardian yo sigo jugando a paladins y esta muy bueno a pesar de que lo comparan con Overwach yo digo que este juego cumple y ademas es gratis yo no pienso pagar 23 dolares por Overwach y no porque no pueda es que nose creo que esta muy caro deberia valer 10 dolares al menos.

Arsenico01 yo sigo jugando a paladins y esta muy bueno a pesar de que lo comparan con Overwach yo digo que este juego cumple y ademas es gratis yo no pienso pagar 23 dolares por Overwach y no porque no pueda es que nose creo que esta muy caro deberia valer 10 dolares al menos.

AhriStarGuardian oye men no es por querer criticarte pero trata de no copiar mi comentario te pueden sancionar por eso como plagio o spam trata do no hacer eso y escribe lo que piensas del juego pero por ti no por mis ideas .

parzival131 Lo malo de paladins es su comunidad toxica. Y el juego cada tanto tiene un bug y las habilidades te las cambian, nunca las definen por completo

louie86 Que piensan sobre paladins y overwatch?

ElTorero Paladins fue y es un gran juego solo que como dijiste con el tiempo la comunidad lo arruino

Zupo88 pues a mi me llamo la atencion para probarlo pero si como decis la comunidad es de esa manera paso. es una pena que juegos asi los hagan perder la gente.