Ayuda skin csgo

rufus_mc

Sé que es repetido pero quiero estar al 100% seguro. Quiero canjear mis gemas por una skin de csgo en esta página pero no estoy seguro del todo ya que según vi el sistema de cajas de cs go está inactivo aunque la skin que quiero comprar la voy a comprar por separado, es decir sin una caja de por medio comprarla directamente y eso ¿alguien me podría decir si es seguro comprarla?