Wizard101 es un MMORPG basado en la magia y el combate con cartas.

La fecha de lanzamiento del juego fue el 2 de septiembre de 2008 y llegó a estados unidos, aunque tardó unos cuantos años en llegar a otros países por temas como la traducción de texto y audio y más cosas. También hubieron servidores como los de Turquía o China que fueron cerrados por inactividad de los jugadores. Ahora pasaré a explicar lo básico que hay que saber para entender un mínimo este juego.

Al crearte un personaje debes escoger una escuela, hay 7 diferentes y cada una tiene sus cualidadesEs la escuela que tiene más vida, normalmente se utiliza para tanquear, es decir, recibir el máximo de daño por parte de los enemigos, tiene muy poco dañoEs todo lo contrario a hielo, tiene muy poca vida y mucho ataque.Es una escuela que tiene vida y daños equilibrados, su característica principal es que aturde a los enemigos, esto significa que los enemigos no pueden atacar en 1 ronda o más si se trata de un hechizo de mayor nivel.Su principal característica es que cada vez que ataca se cura.Esta escuela tiene mucha vida y se suele utilizar para curar a los demás jugadores durante el combate.Esta escuela tiene ataques con un daño elevado, pero no tanto como tormenta, y normalmente ataca por rondas esto significa que dejan una especia de marca al enemigo que les va haciendo ataques durante unas 3 rondas normalmente.Es la escuela principal por así decirlo, tiene ataques fuertes, tiene mucha vida y puede protegerse de todos los ataques.Para el combate, debes acercarte a un enemigo, los nombres de los enemigos normalmente se mostrarán en rojo, y automáticamente se generará un círculo de combate en el que pueden entrar un máximo de 4 personas, pueden ser tus amigos o jugadores cercanos, una vez hayan entrado 4 jugadores no podrán entrar ninguno más, a no ser que algún jugador muera y huya.Una vez muerto un jugador y haya huido, se teletransportará a la primera zona del mundo.Hay un total de 15 mundos, aunque hay algunos mundos que son opcionales.Los mundos principales van en este orden:1- Magoburgo.2- Crocotopia.3- Marleybone.4- Muushu.5- Dragonia.6- Celestia.7- Safaria.8- Ávalon.9- Azteca.10- Crisalis.11- Polaris.12- Espejismo.13- Empirea.Y los mundos opcionales, es decir los que no afectan en la historia principal son los siguientes:Wisteria y Grizzlotopia.El nivel máximo que puede alcanzar tu personaje es el nivel 130, aunque este número puede aumentar ya que actualizan el juego constantemente y el nivel máximo puede aumentar.La moneda de pago del juego se divide en 2:El club Wizard es una suscripción que puede ser bien mensual o anual, está la de un mes que vale 8 euros, la de 3 meses que vale 6,66 euros al mes y la de un año que vale 5 euros al mes. La suscripción consta de muchos más beneficios de los que se aprecian en la foto, pero una vez la suscripción se haya terminado no se tendrá ningún beneficio a menos que se vuelva a pagar la suscripción.Las coronas no son un método de pago muy diferente al club pero tiene otros beneficios por ejemplo puedes comprar las zonas del juego para tenerlas permanentemente y acceder a ellas cuando quieras comprar objetos de la tienda de coronas como monturas y más cosas. El precio de las coronas puede variar por ejemplo por 5 euros puedes conseguir 3.000 coronas y por 200 euros 255.000 coronas y además si pagas con los métodos que hay abajo en la foto te dan unas coronas extras.Esto varía mucho según el tiempo que juegues, si eres un jugador que está todos los días entrando te recomiendo comprar club wizard porque no lo desaprovecharás, pero si eres un jugador que suele entrar pocas veces te recomiendo que pagues las zonas con coronas para poder subir de nivel cuando tú puedas.Espero que el artículo os haya servido y de verdad si os ha interesado el juego probarlo, no os decepcionará.