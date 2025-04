Hoy hablaremos de la major starladder y de las actualizaciones de counter strike.

Hola, este es mi nuevo articulo de counter strike global offensive.

Hubieron dos actualizaciones el 8/8/2019 y el otro que es del major 14/08/2019.

Primero hablemos de la actualización del major

Major StarLadder 2019

StarLadder & i-League Berlin Major 2019 es el decimoquinto competencia de counter strike global offensive, es el segundo torneo de csgo del año (El primero fue Katowice 2019), esta competencia o torneo se llevara a cabo en Berlin(Alemania) del 23 de agosto al 8 de septiembre.

Cuenta con un pozo de premios de $ 1,000,000 USD, veinticuatro equipos profesionales de todo el mundo se enfrentaran como con Majors anteriores.

Es la primera vez que la organización ucraniana StarLadder será anfitriona de un Major junto con su socio chino a largo plazo ImbaTV.

El "Pase de espectador de Berlín 2019" y el "Pase de espectador de Berlín 2019 + 3 fichas de recuerdo" ya están disponibles para la compra. El 50% de los ingresos van a los jugadores y organizaciones que participan en el StarLadder Berlin Major.

Con un pase de espectador, obtendrá:

Una moneda de evento de Berlín 2019 actualizable.
Acceso al Berlin Pick'Em Challenge.
Graffiti de equipo ilimitado durante la duración del evento.
Acceso a los paquetes souvenir de Berlín 2019(Canjeables con las fichas).
Nuevas misiones de pase de espectador.
Posibilidad de comprar fichas souvenir adicionales.
Las etiquetas autografiadas del equipo y del jugador están disponibles para su compra.

Para los que quieren comprar el viewer pass solo para conseguir cajas souvenir y venderlos para sacar dinero, en mi opinión no conviene porque el pase esta 9 dolares y te da 3 fichas para poder comprar cajas souvenir o subir de nivel tu moneda (Insignia), muchas personas pueden aprovechar esas 3 fichas para comprar cajas souvenir y venderlas por lo tanto va a ver mucho de esas cajas y eso va hacer que descienda el precio de la caja, en conclusión de lo que la caja esta 10 dolares puede que baje hasta 7 dolares. Pero eso es mi opinión ustedes pueden comprarlo si quieren.

Ahora pasemos a la actualizacion del juego en general

En primer lugar y es lo mejor para los que tengan poca capacidad de internet

Mejoraron el tiempo de procesamiento de paquetes del cliente para tener en cuenta los sistemas de servidores dedicados.
Mejoraron el procesamiento del lado cliente cuando se mata con armas stattrak.

En Actualizaciones de mapas

Actualizaron Seaside and Breach con las últimas versiones de CS: GO Steam Workshop.

Breach

Recorte del mapa.
Bug arreglado en arbustos en el medio.
Ventana eliminada en la parte superior de la escalera.
Eliminaron wallbang que no sabían que había.

Seaside

Se volvió a agregar trigger_bomb_reset a la zona de agua
Se corrigieron puntos de impulso en T-spawn y fuera de B.
Se corrigieron algunos puntos de wallbang en el puente T-Side y detrás de Bombsite A.
Se corrigieron varios Bugs.
Se Cerraron varias ubicaciones de bombas atascadas.
Se corrigieron los gráficos de las puertas con errores.
Se corrigieron varios problemas gráficos.