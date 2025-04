Introducción



0.A.D es un juego RTS gratuito de código abierto que está siendo desarrollado por Wildfire Games y usuarios que contribuyen desarrollando el juego. Es un juego de guerra y economía que se ambienta en la época de los 500 A.C y 1 A.C. En este juego podremos recrear grandes batallas históricas o ficticias, tenemos que elegir nuestra civilización y escoger nuestro mapa.





Jugabilidad

0 A.D tiene una jugabilidad muy parecida a la de Age of Empires, si lo has jugado no será nada difícil para ti dominar el juego.

Estos son los componentes de la jugabilidad de este RTS para construir una base, entrenar un ejército, combate e investigación tecnológica. El juego incluye múltiples unidades y edificios específicos para cada civilización, tanto navales como terrestres.

Hay Trece civilizaciones disponibles actualmente, cada una representada como estaba en su época. Durante el juego, el jugador no avanza atreves del tiempo, sino de la fase de la aldea a la ciudad. Las fases representan los tamaños de los asentamientos en la historia, y cada fase desbloquea nuevas unidades, edificios y tecnologías.





Modalidades

El juego posee modo para un jugador y un modo multijugador. En el modo de un jugador, los adversarios del jugador son controlador por una inteligencia artificial. En ambos modos, los jugadores pueden elegir entre mapas aleatorios generados por la computadora, escenarios hechos por los jugadores o mapas de campaña.





Civilizaciones



Galos: Los Galos tienen el primer molino de grano rotatorio, y su campo principal es la caballería pesada.

Celtas: Piensan que las armas a distancia como las ballestas son para cobardes, los celtas son una civilización de infantería cuerpo a cuerpo, no son conocido por sus armas de asedio, tampoco en el campo naval, construyen usualmente con madera es más rápida y barata pero más débiles que las construcciones de piedra.

Británicos: Usan perros de guerra y carros en la batalla, y sus soldados usan espadas largas y poderosos soldados cuerpo a cuerpo.

Cartagineses: Tienen una muy buena flota naval. Son muy buenos en el comercio marítimo, y extienden sus rutas comerciales por las columnas de Hércules y África. Y doman elefantes de guerra para infundir temor a sus enemigos. Poseen la legión sagrada que es la unidad de elite de esta civilización.

Romanos republicanos: Los romanos son conocidos por sus fortificaciones y sus poderosas armas de asedio como la balista romana, y también poseen una amplia gama de Buques de guerra.

Seléucidas: Tienen la infantería pesada de macedonia, una infantería ligera y la caballería de medio oriente.

Curiosidades

Al principio solo iba a ser una modificación para Age of Empires 2.

Había alrededor de diez a quince personas trabajando en 0 AD alrededor del 23 de marzo de 2010, pero desde que comenzó el desarrollo, más de 100 personas han contribuido.

El juego no fue planeado para ser código abierto.

Conclusión

0 A.D permite al jugador controlar cualquiera de las trece civilizaciones antiguas. Las siguientes son algunas de las civilizaciones que hay en 0 A.D.

0 A.D es un RTS gratuito de código abierto muy recomendado si no tienes dinero para comprar el Age of Empires. Tiene una amplia gama de civilizaciones y puede darte unas varias horas de juego con tus amigos, tiene buenos gráficos para ser un juego gratuito y de código abierto. Yo se los recomiendo.

Denme consejos en los comentarios por favor, toda crítica constructiva es bienvenida para ayudarme a mejorar en esto de redactar artículos. Muchas gracias por leer mi artículo.