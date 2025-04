Una Hermoso Viaje de Emociones

Telltale: The Walking Dead

Mi videojuego favorito que me hizo sentir indescriptibles sensaciones y sentimientos por esto me es muy difícil describir con palabras esta hermosa aventura, pero trataré de explicarte la trama y el gameplay y ver si puedo convencerte de jugarlo.



En el inicio de un mundo apocalíptico donde tienes una responsabilidad mas grande que tu propia vida, las decisiones que tomes serán de una enorme importancia ya que tendrás que cuidar a una inocente niña la cual estaba sola y desprotegida al inicio de este apocalipsis zombie.



Una promesa, una necesidad y un lazo de amor junto a muchas decisiones difíciles de tomar llevaran a cabo esta hermosa trama.

Lee Everett un hombre que es llevado a prisión por un asesinato comenzará un hermoso y complicado viaje en los inicios de un apocalipsis zombie que lo llevará hasta una pequeña niña de nombre Clementine, la cual esta sola en su casa ya que sus padres tuvieron que viajar lo que la dejo sola y desprotegida, Lee al encontrarse con Clementine decidirá protegerla durante el viaje que emprenderán para encontrar un lugar seguro al mismo tiempo que buscar a los padres de la pequeña.Una historia llena de decisiones que determinarán tu historia, la relación con Clementine y los distintos personajes que te irás encontrando a lo largo de esta aventura.Una experiencia inmersiva que hace que desarrolles un lazo afectivo con los personajes tanto hacia el protagonista como a personajes secundarios ya que todos los personajes tienen mucho carisma que los distingue entre ellos.Telltale: The Walking Dead es un magnifico juego y al mismo tiempo una enseñanza para la vida, se que es difícil de creer ya que actualmente contamos con muchas comodidades a diferencia de el mundo apocalíptico de este juego, pero existe una relación enorme la cual hace que no sea muy diferente nuestro mundo del de esta saga.¿Cual es?Los valores y los problemas sobre el significado de "Ética".Nadie sabe decir que es eticamente correcto en nuestra forma de vida, ahora imagina un mundo donde ya no existen "leyes" que nos limiten sobre el "que hacer y que no hacer" ya no solo es tratar de sobrevivir, es saber que es ético en un mundo donde las oportunidades de sobrevivir y despertar un día mas son inciertas esto trae varios problemas para todos y sobre todo para "Ti" ya que en tus manos estará el deber de cuidar a una dulce e inocente niña, enseñar a defenderse, a tomar decisiones y sobre todo a lograr una simple y complicada tarea en un mundo donde todos quieren sobrevivir y se olvidan de lo que ella ni tu deben olvidar a "Vivir"Así cambian las cosas,¿no?Pues esto es lo que conlleva jugar The Walking Dead, puede parecer frustrante o aburrido para algunos pero las personas que hayan entendido esto y lo que es aventurarse en una hermosa aventura como esta, saben entender a una persona y probablemente estén preparados para un caso como el de The Walking Dead.Siento que explicar mas seria arruinar la experiencia de juego, cada persona experimenta esta clase de juegos de forma diferente lo único que se, es que cualquier clase de persona disfrutara esta obra de arte.De parte de un gran amante de esta gran saga te garantizo que no te arrepentirás de probar este juego, son muchas sensaciones que experimentas al jugar tanto de alegría como de enojo y esa facilidad de empatizar con el jugador es lo hermoso de este juego.Y esto solo es la temporada 1 que aun quedan 3 mas, pronto escribiré el resto de artículos desde el mismo punto de vista que este, el cual es el punto de vista de un gran amante de esta saga.Desde el otro lado de la pantalla los saluda "Un superviviente mas"Y recuerden...