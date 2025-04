Os voy a enseñar 5 juegos con gráficos similares al juego de pc ''Minecraft''.

He llamado a este top ''A lo minecraft''

En block survival legend of the lost island , tras quedar cómo el único sobreviviente de un terrible accidente de avión, ahora debes escapar de la maldición de las Islas Perdidas, las cuales están repletas de vikingos, dinosaurios, científicos enloquecidos, ghouls nocturnos y variados enemigos que te harán fracasar en tu único y principal objetivo: Intentar sobrevivir.Con tu personaje cargado con distintas armas y herramientas te toca luchar y buscar una salida a través de desiertos escarchados, heladas tierras, y muchos otros diversos entornos.Paint the Town Red es un violento juego de combate cuerpo a cuerpo de primera persona, donde se muestra un escenario econ ambientes diferentes y diversos lugares y lapsos de tiempo. Los enemigos pueden ser perforados, golpeados, pateados, apuñalados... dinámicamente usando casi cualquier cosa.Unturned Gold es un juego de supervivencia entre zombis para los que prefieren un apocalipsis algo más suave.Tras dar inicio en esta aventura no tendrás nada en tu inventario, con lo que está en tus manos explorar y conseguir llenar tu mochila para la batalla y supervivencia.La dificultad es que una vez un zombi te haya visto, te perseguirá sin cesar, ya estes corriendo, andando o en coche, tendrás a alguien detrás tuya.En Broke Protocol te encuentras en una enorme ciudad, donde dispones de completa y total libertad para hacer y/o ser todo lo que quieras.Crea a tu personaje y ve en busca de aventura: Tienes posibilidad para convertirte en un ciudadano respetuoso y así encontrar un trabajo, o un vecino amistoso que no tiene ningún problema con la ley; pero también se puede robar y matar, o por el contrario convertirte en un autoritario policia quien pone fin a estos crimines.

Gran battle royale es un juego de disparos en tercera persona.

Nuestro objetivo será convertirnos en el último superviviente de un gran ‘battle royale’ en el que tendremos que enfrentarnos contra otros jugadores dentro de una misma isla llena de armas. El problema es que un campo de fuerza va achicando y reduciendo constantemente los límites del escenario, por lo que tras unos minutos todos los jugadores tendrán que estar en la zona centro del mapa o muertos.

Podremos utilizar una gran variedad de pistolas, escopetas, ametralladoras e incluso hachas o palos, y así convertirnos en el último jugador en pie.