Uff, tardaría mucho tiempo en reunir todo eso... tal vez años.



Aunque los poquiteros se enojen conmigo, a mí me parece un precio justo por ese premio, después de todo, no es algo tan barato.



En los concursos, el boleto para este premio cuesta 200 gemas (pero solamente se puede desde Europa, en mi región no me permite entrar).



https://gamehag.com/es/concursos/ps4-slim/142



Aunque la posibilidad es muy reducida, el ganador único necesitaría la suerte del demonio para conseguir la consola Playstation 4 Slim por tan poco... pero la posibilidad ahí está.